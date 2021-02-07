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إسرائيل تستعد لتقديم نفسها في معرض إكسبو الدولي بدبي

مال وأعمال

إسرائيل تستعد لتقديم نفسها في معرض إكسبو الدولي بدبي
Reuters Stringer
لوحة إعلانات عن معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي
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أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوة لتقديم عروض من الشركات الإسرائيلية الراغبة بالمشاركة في الجناح الإسرائيلي بمعرض إكسبو الدولي الذي سيقام في دبي بالإمارات.

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وقالت الوزارة إن المعرض في دبي يمثل فرصة عظيمة لدولة إسرائيل لتقديم أصولها الاقتصادية والسياحية، للجمهور الذي لا يستطيع التعرف عليها وتجربتها بشكل مباشر.

وأضافت أن موضوعات المعرض - "تواصل العقول" و "استدامة التنقل في الفرص" - هي مجالات تعترف فيها البلدان ومجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم بخبرات إسرائيل، بما في ذلك الدول العربية.

وتستعد إسرائيل لتقديم نفسها في معرض إكسبو الدولي في دبي الذي من المقرر أن يبدأ في 1 أكتوبر، حيث من المتوقع أن يجتذب المعرض الدولي الذي يستمر ستة أشهر حوالي 25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، وسيشمل أكثر من 200 جناح، إذ ستبلغ مساحة الجناح الإسرائيلي 1500 متر مربع، وستديره وزارة الخارجية.

ولا يزال المعرض الذي تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كورونا، يسمى إكسبو 2020، لأغراض التسويق والعلامات التجارية، وكانت إسرائيل قد قبلت دعوة لحضور هذا الحدث في العام 2019، قبل أن توقع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاقية تطبيع كجزء من "اتفاقيات إبراهيم".

المصدر: "جيروزاليم بوست"



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