وكالة: بنوك تونسية تقرض الحكومة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021

قال مسؤول تونسي كبير لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة إن بنوكا تونسية وافقت على إقراض الحكومة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021.

وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة "رويترز" إن الحكومة تحتاج حوالي 19.5 مليار دينار تونسي أي (‭‭‭7.2‬‬‬ مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية و2.2 مليار دولار من السوق المحلية.

وتحدد الميزانية سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.

وتواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة أربع عقود.

وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6 بالمئة.

المصدر: "رويترز"