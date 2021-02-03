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"مايكروسوفت" تسبق "أرامكو" بقيمة رأسمالها

مال وأعمال

Sputnik Vera Golosova
شركة "مايكروسوفت"
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احتلت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لتقنيات الحاسوب المرتبة الثانية في العالم من حيث قيمة رأسمالها، حسبما كشفت بيانات تجارية.

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وفي الساعة 19:14 بتوقيت موسكو اليوم الأربعاء، كانت أسهم "مايكروسوفت" تزداد قيمة بنسبة 1,21% حتى 242,44 دولار مقابل السهم، فيما بلغ رأسمال الشركة 1,828 تريليون دولار.

أما المرتبة الأولى فلا تزال تحتلها "آبل" الأمريكية التي تفوق قيمة رأسمالها تريليوني دولار.

ومنذ بداية هذا العام، ازدادت أسهم "مايكروسوفت" بنسبة 9%، ما سمح لها ببلوغ المرتبة الثانية في السباق، تاركة خلفها "أرامكو" السعودية التي بلغ رأسمالها 1,811 تريليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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