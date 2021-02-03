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ارتفاع معدل البطالة في المغرب

مال وأعمال

ارتفاع معدل البطالة في المغرب
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفع معدل البطالة في المغرب العام الماضي إلى 11.9% من 9.2% في 2019، حسبما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء، والتي عزت الارتفاع إلى الأثر المزدوج لكورونا والجفاف.

ويتوقف الدخل الزراعي على مستويات هطول الأمطار المتذبذبة في المغرب، ذي المناخ شبه الجاف، مما يدفع المزيد من سكان الريف للبحث عن عمل في المناطق الحضرية.

وقالت المندوبية إنه بينما فقد الريف 295 ألف وظيفة العام الماضي، خسرت المدن 137 ألفا.

وذكرت أنه في 2020، بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.42 مليون. ويشكل الاقتصاد غير الرسمي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي للمغرب.

وزاد معدل البطالة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين، إلى 31.2 بالمئة.

وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو اقتصاد المغرب 4.6 بالمئة في 2021 بعد انكماشه سبعة بالمئة في العام الماضي بافتراض معدلات متوسطة لهطول الأمطار.

المصدر: رويترز

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