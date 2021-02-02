هيئة الضمان التركية تبيع عقاراتها بعد عجز بلغ 50 مليار ليرة

طرحت هيئة الضمان الاجتماعي التركية عقاراتها للبيع بعد تسجيلها عجزا بنحو 50 مليارا و39 مليون ليرة خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2020 الماضي.

وسجلت الهيئة عجزا بنحو 39.9 مليار ليرة بنهاية عام 2019، غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية أن "هيئة الضمان الاجتماعي تطرح عقاراتها وأملاكها المنقولة التي تخضع للرهن، للبيع عبر مزاد علني".

وخلال الفترة بين الأعوام 2015 و2019 باعت هيئة الضمان الاجتماعي 10 آلاف و886 وحدة من بين أملاكها المنقولة الخاضعة للرهن، والتي تقدر بـ521 ألفا و251 وحدة، بينما باعت ألفا و328 عقارا من بين 305 آلاف و239 عقارا تخضع للرهن.

ويتوجب أن تحقق الهيئة التركية خلال 5 سنوات عائدات بقيمة 68 مليارا و985 مليون ليرة من بيع الأملاك المنقولة والعقارات التي طرحتها خلال الفترة بين الأعوام 2015 و2019، غير أنه لم يدخل خزانتها خلال تلك الفترة سوى 297 مليونا و35 ألف ليرة.

المصدر: "زمان التركية"