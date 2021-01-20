لأول مرة.. بنك أبو ظبي يستحوذ على أشهر بنك لبناني في مصر

أعلن بنك أبو ظبي الأول وبنك عودة توقيع الاتفاقية النهائية لعملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عودة مصر.

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ومن المتوقع استكمال عملية الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدة شروط شائعة في مثل هذه العملية، منها الحصول على الموافقات النهائية من البنك والمصرف المركزيين والجهات التنظيمية والرقابية اللازمة في الإمارات ومصر.

وقال أندريه صايغ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي الأول: "لدى بنك أبو ظبي الأول تاريخ طويل في جمهورية مصر العربية حيث افتتح البنك أول فرع له في مصر منذ أكثر من 45 عاما. وتعدّ هذه العملية أول استحواذ دولي لبنك أبو ظبي الأول، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتع بإمكانات واعدة".

ومن جانبه، قال سمير حنا المسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عودة: "تمثل عملية الاستحواذ هذه أفضل النتائج التي توصلنا إليها لصالح كافّة شركائنا، وبشكلٍ خاص عملائنا وموظفينا في مصر، وذلك نتيجة التحديات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهرا. ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعاليّة نموذج الأعمال والحوكمة التي أسستها مجموعة بنك عوده في المنطقة".

وسيساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسيجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري (8.1 مليار دولار) بعد التجميع.

المصدر: اليوم السابع