3 بنوك عربية تدرس شراء فرع بنك "عوده" اللبناني في مصر

ذكرت مصادر مصرفية مسؤولة، أن ثلاثة بنوك إقليمية ناشطة في مصر، تدرس شراء فرع بنك "عوده" اللبناني في مصر.

إقرأ المزيد

وأضافت المصادر أن هذه البنوك تشمل بنك الكويت الوطني، وأبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني.

وأوضحت المصادر أن البنوك الثلاثة أجرت اتصالات مع بنك "عوده"، ولكن لم تحدث أي خطوة رسمية إلى الآن.

وكان المدير المالي لبنك "عوده" تامر غزالة، قال في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من عدة بنوك، وذلك ضمن اتجاه من البنوك اللبنانية للتخارج من السوق المصري والدول الأخرى بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، أدت إلى توقف النمو تقريبا وتباطؤ تدفقات الأموال من الخارج، بالإضافة إلى شح في الدولار وضغوط على الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.

وتمر البنوك اللبنانية بالعديد من الأزمات بسبب الضغوطات التي تعاني منها مثل تراجع تصنيفها الائتماني، وفرض البنك المركزي اللبناني على المصارف زيادة رأسمالها.

المصدر: مصراوي