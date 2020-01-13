البنك المركزي المصري يرد على أنباء بيع بنك عوده اللبناني في مصر

نفى البنك المركزي ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام، عن تلقيه أي طلب من بنك عوده اللبناني لبيع عملياته في مصر.

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وذكرت مجموعة من التقارير أن بنك عوده اللبناني يعمل على بيع مصرفه التابع في مصر في إطار جهود إعادة الهيكلة وسط الأزمة المالية والمصرفية في لبنان.

وانطلقت أعمال بنك عوده في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في 2006.

وتقترب موجودات بنك عوده مصر من 3.9 مليار دولار، بما يعادل 8.2% من أصول المجموعة اللبنانية، فيما تصل محفظة ودائعه إلى 3.2 مليار دولار، تقابلها قروض بأكثر من 1.7 مليار دولار.

وأعلن بنك عوده، في مايو الماضي، عن صفقة لشراء أعمال مجموعة البنك الأهلي اليوناني في مصر، إلا أن صلاحية الاتفاقية انتهت في الثاني من نوفمبر الماضي دون إتمامها.

المصدر: وكالات