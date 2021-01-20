اتفاق جديد بين "بارتنر" الإسرائيلية و"زين البحرين" حول استخدام شبكة الجيل الخامس من الإنترنت

تبدأ شركة الاتصالات الإسرائيلية "بارتنر"، اليوم الأربعاء، تقديم رزمة تصفح إنترنت ومحادثات في البحرين، باستخدام الجيل الخامس لشركة "زين البحرين"، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي.

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ويدور الحديث عن أول اتفاق تنقل (Roaming) مباشر لشركة اتصالات إسرائيلية مع شركة بحرينية للتصفح، باستخدام الجيل الخامس، وأيضا، أول اتفاق لتنقل زبائن شركة اتصال إسرائيليين، لاستخدام شبكة الجيل الخامس لأي شركة في الخارج.

وأفاد الموقع بأن التصفح باستخدام الجيل الخامس في البحرين، سيكون متاحا لكل زبون للشركة، يقوم بشراء حزمة من الشركة، ويمتلك جهازا يدعم استخدام الشبكة، مثل جهاز "أيفون 12" و"غلاكسي S21".

وأشار الموقع إلى أن الاتفاق بين الشركة الإسرائيلية وشركة الاتصالات البحرينية "زين البحرين"، هو متبادل، حيث يتاح لزبائن "زين" البحرينيين الذين يزورون إسرائيل، استخدام شبكة الجيل الخامس لشركة "بارتنر" خلال الزيارة.

جدير بالذكر أن شركة "بارتنر" كانت أول شركة اتصالات إسرائيلية قد أعلنت عن توقيع اتفاق مع شركة اتصالات إماراتية.

المصدر: I24NEWS