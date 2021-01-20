من المحيط إلى الخليج.. خارطة قرارات ترامب العربية

يغادر دونالد ترامب البيت الأبيض اليوم الأربعاء، 20 يناير 2021، بعد 4 سنوات حافلة قضاها رئيسا للولايات المتحدة، أرخت بظلالها على المنطقة العربية.

فقد كانت "رؤية ترامب للسلام" في الشرق الأوسط، السمة الغالبة على سياسة الرئيس الأمريكي القادم من عالم الأعمال والأموال إلى السياسة، تجاه المنطقة، حيث نسف في بداية عهده، مفهوم "حل الدولتين" على أساس حدود عام 1967، وروج لتسويات ترتكز على أساس اقتصادي وعلى أساس السياسة الأمريكية الثابتة تجاه إسرائيل، أطلق عليها "صفقة القرن".

وبناء عليه، اتخذ ترامب مجموعة قرارات أبرزها:



إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية

-رفض حل الدولتين

-الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (ديسمبر 2017). قبل نقل السفارة الأمريكية إليها (مايو 2018).

-قطع التمويل عن الأونروا (أغسطس 2018).

-إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن بعد اتهام الفلسطينيين برفض خطته قبل الاطلاع عليها (سبتمبر 2018).

-عقد مؤتمر في البحرين يعد الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن" تحدث عن محفزات اقتصادية للفلسطينيين ودول الشتات مقابل القبول بالخطة الأمريكية (يونيو 2019).



"اتفاقات أبراهام"

-دفع ترامب الإمارات العربية المتحدة والبحرين (أغسطس 2020) والمغرب (ديسمبر 2020) والسودان (يناير 2021) إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.



السودان

-رفع السودان عن قائمة الإرهاب وإعادة الحصانة السيادية له (ديسمبر 2020).



سوريا

-ضرب منشآت عسكرية سورية في دمشق وحمص (أبريل 2018) بعد اتهام الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية في دوما.

-قتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في إدلب (أكتوبر 2019).

-إصدار "قانون قيصر" الموجه ضد الحكومة السورية، ويستهدف الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للرئيس السوري، كما يستهدف عددا من الصناعات السورية (ديسمبر 2019).

-الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري المحتل (مارس 2019).



العراق

-سحب الآلاف من جنود الجيش الأمريكي من العراق

-قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد (يناير 2020).

-فرض عقوبات على قيادات الحشد الشعبي (يناير 2021).



الخليج

-دفع دول الخليج ومصر إلى تسوية "الأزمة الخليجية" مع قطر (يناير 2021) بعد قطيعة بدأت منذ يونيو 2017.



السعودية

-إبرام أكبر صفقة دفاعية بتاريخ البلدين بلغت قيمتها 350 مليار دولار (مايو 2017).

-التغاضي عن تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي اتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.



الإمارات

-إبرام صفقة مع أبو ظبي لبيعها مقاتلات إف-35 المتطورة رغم معارضة إسرائيل (أغسطس 2020).



المغرب

-الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية (ديسمبر 2020).



مصر

اتهام الجيش المصري بشراء أسلحة روسية بأموال المساعدات الأمريكية (ديسمبر 2020).



لبنان

-فرض عقوبات اقتصادية على رجال أعمال وسياسيين لعلاقتهم بـ"حزب الله" بينهم رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية محمد رعد (يوليو 2019)، وصهر الرئيس اللبناني جبران باسيل (نوفمبر 2020).

الصومال

-سحب القوات الأمريكية بالكامل من الصومال (يناير 2021).

اليمن

- إدراج جماعة "أنصارالله" الحوثية على قائمة الجماعات الإرهابية.

من الجدير ذكره، أن صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، لعب الدور الأبرز في صياغة السياسة الأمريكية تجاه الدول العربية والشرق الأوسط.

المصدر: RT