بلينكن يعلق على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن استخدام جميع الأدوات لإقناع أوروبا بالتخلي عن مشروع "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

جاء ذلك بحسب ما نقله أنتوني بلينكن، المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي في جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ عن الرئيس المنتخب.

وقال بلينكن، إن "الرئيس المنتخب يدعمكم تماما في مسألة أن "السيل الشمالي-2" فكرة سيئة". ووعد بلينكن بالنظر في التشريعات لمعرفة ما يمكن فعله لوقف تنفيذ المشروع.

ووفقا للمسؤول فإن واشنطن ستسعى لإقناع الشركاء الأجانب (الأوروبيين) للتوقف عن دعم مشروع "السيل الشمالي-2"، لكن إذا رفضوا فسيتعين على الولايات المتحدة "التفكير بجدية في الأدوات التي لم تستخدم بعد".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الثلاثاء عقوبات على سفية "فورتونا" المشاركة في مد أنابيب "السيل الشمالي-2"، وعلى الشركة المالكة للسفينة.

وعلق على ذلك السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف قائلا، إن الولايات المتحدة "تجاوزت حدود الحشمة" وانتهكت قواعد القانون الدولي.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات. ويأتي ذلك في وقت تسعى في الولايات المتحدة لبيع غازها الطبيعي المسال في أوروبا.

المصدر: نوفوستي