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السيسي يوجه بتمويل إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

مال وأعمال

السيسي يوجه بتمويل إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعقد اجتماعا مع أعضاء الحكومة
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في البلاد، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.

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وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن إنشاء المدينة تناوله السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من كبار المسؤولين، مشيرا إلى أن المدينة من شأنها أن "تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة"، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين. 

المصدر: اليوم السابع

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