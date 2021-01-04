السيسي يفتتح معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي "إن السيد الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز".

وبحسب راضي فإن السيسي تفقد الجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعة، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلى البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي تفقد أيضا "أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة".

المصدر: RT