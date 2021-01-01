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السيسي يغرد بعد تفقده عددا من المشاريع في البلاد (صور)

أخبار العالم العربي

السيسي يغرد بعد تفقده عددا من المشاريع في البلاد (صور)
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته لما رآه اليوم من إنجاز وتفان للأيدي العاملة، وذلك خلال تفقده عددا من المشروعات في البلاد.

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وكتب السيسي: "تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية".

وأضاف: "وأسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفان للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر".

السيسي يغرد بعد تفقده عددا من المشاريع في البلاد (صور)

المصدر: اليوم السابع+موقع الرئيس المصري على "فيسبوك"

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