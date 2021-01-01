السيسي يغرد بعد تفقده عددا من المشاريع في البلاد (صور)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته لما رآه اليوم من إنجاز وتفان للأيدي العاملة، وذلك خلال تفقده عددا من المشروعات في البلاد.

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وكتب السيسي: "تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية".

وأضاف: "وأسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفان للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر".

تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية.

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المصدر: اليوم السابع+موقع الرئيس المصري على "فيسبوك"