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"هواوي" تفتتح أكبر متجر لها خارج الصين في الرياض

مال وأعمال

twitter.com/Khalid_AlFalih
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح
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أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أمس الخميس، عن توقيع اتفاقية مع شركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الوزير في تغريدة: "سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن (KadenInvest) لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة".

وأضاف، أن "هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية".

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد وقعت في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي"، لدعم خطط المملكة للتحول الرقمي وتوطين التقنيات.

المصدر: RT

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