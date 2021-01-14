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طلبات الإعانة الأمريكية ترتفع أكثر من المتوقع

مال وأعمال

طلبات الإعانة الأمريكية ترتفع أكثر من المتوقع
Reuters
مركز تلقيح ضد كورونا في نيويورك، صورة تعبيرية
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما يؤكد ضعف الأوضاع في سوق العمل في ظل تفاقم كورونا الذي يعرقل العمل في المطاعم والشركات.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 965 ألفا للأسبوع المنتهي في التاسع من يناير، مقارنة مع 784 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 795 ألفا في أحدث أسبوع.

ومن المرجح أيضا أن يكون الارتفاع بسبب إعادة تقديم طلبات إعانة بعد تجديد الحكومة إعانة بطالة إضافية بقيمة 300 دولار حتى 14 مارس في إطار حزمة إنقاذ إضافية بنحو 900 مليار دولار تمت الموافقة عليها نهاية ديسمبر.

المصدر: رويترز 

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