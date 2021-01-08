أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء أسبوعي خلال شهرين

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، أفضل مكاسبها الأسبوعية منذ نوفمبر، إذ بلغ المؤشر "داكس" الألماني مرتفعا قياسيا بدعم بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.7 بالمئة ليرفع مكاسب أول أسابيع العام 2012 إلى ثلاثة بالمئة، وهو ما جاء مدعوما إلى حد كبير بآمال في أن السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ ستؤدي إلى حزمة تحفيز مالية كبيرة في الولايات المتحدة.

ودعم ذلك، إلى جانب التفاؤل بأن توزيع لقاحات فيروس كورونا سيغذي تعافيا عالميا قويا، الأسواق الأمريكية والآسيوية لتبلغ مرتفعات غير مسبوقة. ويجري تداول "ستوكس 600" عند ما يقل خمسة بالمئة تقريبا عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في فبراير 2020.

وكان المؤشر "داكس" الألماني صاحب الأداء الأفضل، إذ ربح 0.6 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع كل من الإنتاج الصناعي والصادرات بأكثر من المتوقع في نوفمبر.

وتلقت أسهم السفر دعما بعد أن رفعت مجموعة خدمات تقديم الطعام والخدمات الغذائية الفرنسية سوديكسو توقعاتها للأرباح في النصف الأول من 2021. وقفز سهمها 10.5 بالمئة إلى صدارة ستوكس 600، في حين ربح سهم كومباس 4.2 بالمئة.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تشكل أسهم البنوك والسلع الأساسية ثقلا عليه، 0.2 بالمئة ليسجل مكسبا أسبوعيا ستة بالمئة.

المصدر: رويترز