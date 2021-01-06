ارتفاع أسهم شركات الأسلحة الأمريكية مع اندلاع أحداث واشنطن

أظهرت بيانات تجارية، أن أسهم عدد من شركات الأسلحة الأمريكية ارتفعت بشكل حاد عشية الأحداث في العاصمة واشنطن، واقتحام مناصري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

ووفقا لبيانات التداول، "سجل نمو في أسهم شركات مثل "ستورم ريغر"، و"سميث أند ويسون" على وجه الخصوص".

واحتشد المتظاهرون من أنصار الحزب الجمهوري والمؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة، دعما له.

واقتحم عدد من المتظاهرين مبنى الكونغرس، قاطعين اجتماعا كان من المفترض أن يؤكد فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الخريف.

وأعلنت السلطات في واشنطن فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما شهدت المدينة انتشارا كثيفا لعناصر الأمن وقوات حفظ النظام للسيطرة على الوضع الأمني بعد اقتحام مبنى الكابيتول.

المصدر: "نوفوستي"