روسيا تدرس حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية من المغرب

ذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روس سيلخوز نادزور"، أنها تدرس فرض حظر على واردات الطماطم (البندورة) والفلفل من المغرب بسبب إصابتها بفيروسات.ِ

وجاء ذلك بحسب ما قاله رئيس الهيئة، سيرغي دانكفيرت، لوكالة "تاس" الروسية، وأضاف أن "أي بلد مصدر للمنتجات إلى روسيا ليس محصنا من القيود (في حال انتهاك قواعد السلامة الغذائية)".

وفيما يتعلق بحظر توريد الطماطم والفلفل من أذربيجان وأوزبكستان وأرمينيا وتركيا، قال المسؤول: "بالفعل تم تصدير منتجات من هذه الدول بها انتهاكات لا نعتبر أنه من الممكن توريد هذه المنتجات للمستهلكين الروس، نتفهم أن التقارير حول حظر الطماطم الأذربيجانية أحدثت صدى".

وأشار إلى أنه تم فرض الحظر بسبب اكتشاف فيروسات وأمراض وآفات خطيرة، منها فسيفساء البيبينو. واستبعد المسؤول أن يؤثر حظر استيراد الطماطم من أذربيجان على المستهلكين في روسيا والاقتصاد الروسي.

ووفقا لبيانات رسمية فإن الدول المصدرة الرئيسية للطماطم إلى روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 كانت أذربيجان (38%) وتركيا (14%) والمغرب (10%) والصين (9%) وبيلاروس (7%).

المصدر: تاس