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تركيا..الحد الأدنى للأجور سيرتفع بأكثر من 21% في 2021

مال وأعمال

تركيا..الحد الأدنى للأجور سيرتفع بأكثر من 21% في 2021
Reuters Murad Sezer
عملات تركية وحزمة من الدولارات
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أعلنت وزيرة العمل التركية، زهراء زمرد سلجوق، أن أنقرة سترفع الحد الأدنى للأجور 21.56% إجمالا، ونحو 16% على أساس صاف، في 2021، ليصبح الصافي الشهري 2825 ليرة تركية (376.71 دولار).

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وأشارت الوزيرة التركية إلى أن "الزيادة أعلى سبع نقاط أساس عن معدل التضخم المسجل في نوفمبر الماضي".

من جانبه، يتوقع البنك المركزي التركي معدل تضخم يبلغ 12.1% في 2020، فيما يتوقع أن يبلغ 9.4% في 2021.

المصدر: "رويترز"

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