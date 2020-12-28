تركيا..الحد الأدنى للأجور سيرتفع بأكثر من 21% في 2021

أعلنت وزيرة العمل التركية، زهراء زمرد سلجوق، أن أنقرة سترفع الحد الأدنى للأجور 21.56% إجمالا، ونحو 16% على أساس صاف، في 2021، ليصبح الصافي الشهري 2825 ليرة تركية (376.71 دولار).

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وأشارت الوزيرة التركية إلى أن "الزيادة أعلى سبع نقاط أساس عن معدل التضخم المسجل في نوفمبر الماضي".

من جانبه، يتوقع البنك المركزي التركي معدل تضخم يبلغ 12.1% في 2020، فيما يتوقع أن يبلغ 9.4% في 2021.

المصدر: "رويترز"