تركيا.. تراجع حاد في الوافدين الأجانب

كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا انخفض بنسبة 61.93 بالمئة، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي.

ووفقا للبيانات فقد تراجع عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا ليبلغ 833 ألفا و991 شخصا، إذ يعانى قطاع السياحة والسفر من تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري بنسبة 71.95 بالمئة على أساس سنوي، إلى 12.03 مليون شخص.

المصدر: رويترز