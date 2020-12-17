مصر.. الحكومة المصرية تنقل عددا كبيرا من المواطنين من أماكن غير آمنة

قالت الحكومة المصرية، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تابع مع محافظ القاهرة خالد عبد العال، تنفيذ المشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها.

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وأوضحت الحكومة أنه سيتم إزالة المناطق غير الآمنة، وكذا مشروع تطوير "القاهرة الإسلامية"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أي منطقة سيتم تطويرها في محيط "القاهرة الإسلامية" سيتم "وضع البدائل أمام المواطنين مثلما يحدث دائما، إما التعويض المادي، أو الحصول على قيمة إيجارية لحين انتهاء أعمال التطوير، ثم العودة مرة أخرى".

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، تمهيداً لتسكينها.

وقدم محافظ القاهرة خلال الاجتماع، عرضا أشار خلاله إلى الموقف الخاص بتطوير وتسكين المناطق البديلة للعشوائيات بالمحافظة، موضحا أن "عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات الأسمرات (1-2-3)، وأهالينا (2)، وروضة السيدة، والمحروسة (1- 2)، ومدينة بدر، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلي لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقي"، منوها إلى أنه "تم تسكين قاطني المناطق العشوائية، والتي من بينها مناطق شمال وجنوب الحرفيين، وشارع المحجر، وأكشاك أبوالسعود، ومنطقة اسطبل عنتر، وغيرها من المناطق العشوائية الأخرى التي تم إزالتها".

وتناول محافظ القاهرة خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والتي من بينها مشروع الطيبي (2)، وأرض الخيالة، وكذا مشروع مؤسسة معاً (1-2)، ومصنع 18 الحربي، ومدينة الزهور – 15 مايو، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى.

المصدر: RT