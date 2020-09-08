مصر.. الحكومة المصرية تعلن "تغيير حياة" 120 ألف مواطن

أعلنت الحكومة المصرية أنها قامت بـ"تغيير حياة" ما يقارب من 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بمناطق عشوائية، بعد أن نقلتهم إلى مناطق حضرية.

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وقال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، خلال أعمال إزالة منطقة "إسطبل عنتر" العشوائية في حي مصر القديمة، إن: "إسطبل عنتر هو إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التي تسعى المحافظة إلى الانتهاء من إزالتها قبل نهاية 2020"، مشيرا إلى أنه ستتم إزالة 262 عقارا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات متكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف: "الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم فى 24 ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها في الأسمرات 1 و2 و3 والمحروسة 1 وأهالينا 1 وروضة السيدة زينب".

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تزيل حاليا المناطق العشوائية بشمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة وإسطبل عنتر ودار السلام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية