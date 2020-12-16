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أسعار الذهب تقفز في مصر دفعة واحدة

مال وأعمال

أسعار الذهب تقفز في مصر دفعة واحدة
Reuters
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واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 8 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

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وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لموقع "مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 813 جنيهًا مقابل 805 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 697 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 929 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب بالسوق المحلية صعدت، أمس الثلاثاء، وزاد الجرام 7 جنيهات دفعة واحدة، ليصبح إجمالي الارتفاع على مدار يومين 15 جنيهًا.

 المصدر: مصراوي

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