تراجع مخزون الخام الأمريكي وارتفاع الوقود

تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.

وهبط مخزون الخام 679 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر إلى 488 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" انخفاضه 2.4 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 317 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 251 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع، وهبط معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 0.5 نقطة مئوية.

ونمت مخزونات البنزين الأمريكية 3.5 مليون برميل إلى 233.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع "رويترز" ارتفاعها 2.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.2 مليون برميل إلى 145.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 209 آلاف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 454 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

المصدر: رويترز