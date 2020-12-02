سنغافورة.. أول دولة في العالم تقر رسميا بيع اللحوم المنتجة في المعامل

أعطت سنغافورة شركة "إيت جاست" الأمريكية، الضوء الأخضر لبيع لحوم الدجاج المنتجة بالمعامل، في وقت يتنامى الطلب على بدائل اللحوم بسبب مخاوف المستهلكين المتعلقة بالصحة والحيوان.

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وقالت شركة إيت جاست الأمريكية، إن موفقة سنغافورة هذه هي أول موافقة تنظيمية رسمية في العالم لما يطلق عليه "اللحوم النظيفة" التي لا تأتي من ذبح الحيوانات والدواجن.

وأضافت: "أول موافقة تنظيمية في العالم للحوم عالية الجودة المنتجة من خلايا حيوانية للاستهلاك الآدمي الآمن ستمهد الطريق لإطلاق تجاري محدود مرتقب في سنغافورة".

وبسبب مخاوف المستهلكين المتعلقة بالصحة والحيوان والبيئة يتنامى الطلب على بدائل اللحوم، وتزايد ظهور خيارات اللحوم المنتجة من النباتات التي روجت لها شركتا "بيوند ميت" و"إيمبوسيبول فودز" على رفوف المتاجر وقوائم الطعام في المطاعم، لكن ما يطلق عليه "اللحم النظيف" أو المنتج من خلايا خارج الحيوانات ما زال في مراحله الأولى.

المصدر: رويترز