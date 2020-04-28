سنغافورة تسمح باستيراد اللحوم المعلبة الروسية

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، أن وكالة المواد الغذائية السنغافورية، سمحت باستيراد معلبات لحوم الخنزير والدواجن، والبيض من روسيا.

وأضافت الهيئة، أن تسليم المعلبات الروسية للجانب السنغافوري، سيتم بموجب شهادات المنشأ الروسية، وفقط من قبل المؤسسات والشركات التي تم اختبار منتجاتها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المرعية في سنغافورة، والمدرجة في روسيا بسجل الشركات التي لها الحق في تصدير منتجاتها.

المصدر: إنترفاكس