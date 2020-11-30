مصر تتوقع الحصول على 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الاثنين، إن مصر تتوقع أن تحصل على شريحة دين أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر.

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وذكر صندوق النقد في وقت سابق هذا الشهر أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد المراجعة الأولى لاتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.

يذكر أن البنك المركزي المصري أشار يوم الاثنين إلى أن عجز المعاملات الجارية في 2019 - 2020 بلغ 11.2 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار في العام السابق.

وألحقت جائحة فيروس كورونا، التي ضربت مصر في مارس، ضررا بالسياحة وأثارت تدافعا للمستثمرين الأجانب للخروج من البلد.

المصدر: "رويترز"