البنك المركزي المصري: عجز المعاملات الجارية في 2019 - 2020 بلغ 11.2 مليار دولار

قال البنك المركزي في مصر، مساء يوم الاثنين، إن عجز المعاملات الجارية لمصر في 2019 - 2020 بلغ 11.2 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار في العام السابق.

وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ 7.5 مليار دولار في 2019-2020، انخفاضا من 8.2 مليار دولار في العام السابق.

وأفاد البنك المركزي بأن إيرادات مصر من السياحة هبطت 21.6 بالمئة، إلى 9.859 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 مقابل 12.570 مليار دولار قبل عام.

وألحقت جائحة فيروس كورونا، التي ضربت مصر في مارس، ضررا بالسياحة وأثارت تدافعا للمستثمرين الأجانب للخروج من مصر.

المصدر: رويترز