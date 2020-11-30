بيسكوف: بوتين لا ينوي التحدث إلى السعودية قبل اجتماع "أوبك+"

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إجراء اتصالات اليوم مع القيادة في السعودية والإمارات وكازاخستان بشأن اتفاق "أوبك+".

وجاء تصريح بيسكوف الاثنين ردا على سؤال بهذا الشأن، ويأتي ذلك في وقت تعقد فيه دول مجموعة "أوبك+" اجتماعات اليوم وغدا لبحث سوق النفط وفيما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج الحالية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الكرملين ينظر إلى الخلافات الحالية في "أوبك+" على أنها حالة عمل ولا تضاهي الوضع في مارس الماضي.

ويتوقع محللون أن ترجئ مجموعة "أوبك+" زيادة مزمعة العام القادم في إنتاج النفط، إذ تلحق موجة ثانية من فيروس كورونا الضرر بالطلب على الوقود عالميا. واتفقت "أوبك+" في السابق على زيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير المقبل بعد تخفيضات قياسية للإمدادات هذا العام.

المصدر: تاس