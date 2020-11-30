أسعار النفط تنخفض مع بحث "أوبك+" سياسة الإنتاج في 2021

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون قرار مجموعة "أوبك+" للمنتجين بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات كبيرة للإنتاج لموازنة الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر يناير المقبل بنسبة 2.1% إلى 47.17 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش. فيما نزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي للشهر نفسه بنسبة 1.9% إلى 44.67 دولار للبرميل.

لكن الخامين القياسيين ما زالا يتجهان صوب الارتفاع بأكثر من 20% منذ بداية نوفمبر الجاري، في أقوى مكسب شهري منذ مايو الماضي، بدعم من آمال بشأن ثلاثة لقاحات واعدة لفيروس كورونا ستحد من انتشار المرض، وبالتالي تدعم الطلب على الوقود.

كما يتوقع محللون ومتعاملون أيضا أن ترجئ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، من بينهم روسيا، في مجموعة "أوبك+"، زيادة مزمعة العام القادم في إنتاج النفط، إذ تلحق موجة ثانية من فيروس كورونا الضرر بالطلب على الوقود عالميا.

واتفقت "أوبك+" في السابق على زيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير المقبل، بعد تخفيضات قياسية للإمدادات هذا العام.

وقالت أربعة مصادر في "أوبك+" إن المجموعة عقدت جولة أولية من المحادثات يوم الأحد، لكنها لم تتوصل إلى إجماع بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 قبل اجتماعات رئيسية تعقد اليوم وغدا.

المصدر: رويترز