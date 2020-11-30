مصادر: "أوبك+" تبحث تمديد تخفيضات النفط 3-4 أشهر

قالت مصادر في مجموعة "أوبك+"، اليوم الاثنين، إن المجموعة ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر أخرى، وذلك لدعم أسواق النفط في ظل أزمة كورونا.

وكذلك تبحث دول المجموعة زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من يناير المقبل كتصورات رئيسية خلال اجتماعها، الذي يعقد على مدى يومين ويبدأ اليوم الاثنين.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من "أوبك+" قالت لوكالة "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين، بما فيهم روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل.

المصدر: رويترز