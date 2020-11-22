وزير الطاقة: صادرات الغاز الجزائرية قد تنخفض 4,7% في 2020

توقع وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار تراجع صادرات الغاز الجزائرية 4,7% العام الجاري، بفعل تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة من إمدادات أمريكية أرخص.

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وقال الوزير في تصريح لوكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، التي تسهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 95% من دخلها، 41 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، انخفاضا من 43 مليار متر مكعب عام 2019.

وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في العام الحالي.

وقال عطار إن إجمالي إنتاج الغاز سيصل إلى 126 مليار متر مكعب، مقابل 127 مليار متر مكعب في 2019، إذ تأثر الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاستثمار، بينما نما الاستهلاك المحلي 5,3% سنويا منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي.

سنت الجزائر العام الماضي قانونا للطاقة يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاعات النفط والغاز، لكنها لم تنشر بعد لائحته التنفيذية الضرورية للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.

المصدر: "رويترز"