"توتال" والمؤسسة الوطنية الليبية تناقشان زيادة الإنتاج وتوسيع الاستثمارات

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أنها ناقشت مع شركة "توتال" الفرنسية زيادة الإنتاج وتوسيع استثمارات الشركة الفرنسية في ليبيا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إنها ناقشت مع "توتال" "مساعي المؤسسة وجهودها الحثيثة للرفع من القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج إلى أعلى مستويات".

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وأضافت أنه "تم التطرق إلى رغبة شركة "توتال" في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا".

بدورها قالت الشركة الفرنسية إن رئيس "توتال" للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستيفان ميشيل عبر في اجتماع عبر الإنترنت مع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله عن استعداد الشركة "لتقديم الدعم ومد جسور التعاون مع شريكها الاستراتيجي المتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط".

المصدر: رويترز