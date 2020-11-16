الرئيس التنفيذي لـ"إيني" الإيطالية: شرق المتوسط مركز مهم جدا للغاز في المستقبل

أكد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة اليوم الاثنين، أن منطقة شرق المتوسط تعتبر مركزا مهما جدا للغاز في المستقبل.

وقال كلاوديو ديسكالزي متحدثا في مؤتمر عبر الإنترنت لمجلس الأطلسي: "إذا سمحت عوامل الجغرافيا السياسية عندئذ ستنطلق خطط لتطوير شبكة للغاز في المنطقة".

وأضاف أن إشارات إيجابية تأتي من ليبيا وإذا "حلت قضية ليبيا" فسيعقب ذلك تطورات إيجابية.

و"إيني" هي أكبر منتج دولي للنفط والغاز في ليبيا كما أنها حققت مؤخرا أحد أكبر اكتشافات الغاز في مصر.

المصدر: رويترز