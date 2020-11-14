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الحكومة التونسية تخفض عجز الميزانية لعام 2020 بنسبة 2.6% 

مال وأعمال

الحكومة التونسية تخفض عجز الميزانية لعام 2020 بنسبة 2.6% 
Globallookpress
صورة من الارشيف
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كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الحكومة التونسية بصدد تقليص عجز الميزانية التكميلية لعام 2020 لتصبح نسبته 11.4% ، بطلب من البرلمان والبنك المركزي. 

 وأفادت المصادر، بأن  الحكومة تقبع تحت ضغط من البرلمان والبنك المركزي اللذين يطالبانها بخفض الانفاق، الأمر الذي دفعها إلى تخفيض العجز في الميزانية من 14% إلى 11.4%.

ولتحقيق هذا الهدف تحتاج الحكومة إلى زيادة بالتمويلات تقدر بـ 8.1 مليار دينار (2.95 مليار دولار) في حين كانت سابقا بحاجة إلى  12 مليار دينار تونسي.

 المصدر: "رويترز"

 

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