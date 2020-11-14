الحكومة التونسية تخفض عجز الميزانية لعام 2020 بنسبة 2.6% 

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الحكومة التونسية بصدد تقليص عجز الميزانية التكميلية لعام 2020 لتصبح نسبته 11.4% ، بطلب من البرلمان والبنك المركزي.

وأفادت المصادر، بأن الحكومة تقبع تحت ضغط من البرلمان والبنك المركزي اللذين يطالبانها بخفض الانفاق، الأمر الذي دفعها إلى تخفيض العجز في الميزانية من 14% إلى 11.4%.

ولتحقيق هذا الهدف تحتاج الحكومة إلى زيادة بالتمويلات تقدر بـ 8.1 مليار دينار (2.95 مليار دولار) في حين كانت سابقا بحاجة إلى 12 مليار دينار تونسي.

المصدر: "رويترز"