تركيا: حفرنا 76 بئرا للطاقة خلال الـ9 أشهر الماضية

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أنه وفي إطار أعمال التنقيب عن النفط والغاز، تم في تركيا حفر 73 بئرا على اليابسة و3 في البحر خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري.

وقال خلال عرضه موازنة وزارته للعام 2021 أمام لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان: "خلال الفترة المذكورة تم إنتاج 46% من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، في حين أن النسبة المتبقية غطاها الفحم والغاز ومصادر أخرى".

وأشار إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في تركيا خلال الأعوام الـ18 الماضية، ليرتفع من 130 مليار كيلو واط/ساعة عام 2000، إلى 303 مليارات كيلو واط/ساعة عام 2019.

وذكر، أنه "نتيجة للدراسات التي أجريت في نطاق الفحم المحلي، باعتباره أداة مهمة في تأمين إمدادات الطاقة، تم زيادة الاحتياطي من 8.3 إلى 19.3 مليار طن".

وأكد دونميز على مواصلة سفن التنقيب التركية أعمالها في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن "سفينة التنقيب "القانوني" ستتوجه إلى البحر الأسود في الأشهر الأولى من العام المقبل".

المصدر: "الأناضول"