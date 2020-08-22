وزير الطاقة التركي: نتوقع انخفاضا كبيرا في واردات الغاز بعد اكتشاف البحر الأسود

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، إن بلاده تتوقع انخفاضا كبيرا في واردات الطاقة بعد اكتشاف كبير للغاز الطبيعي في البحر الأسود، فضلا عن مزيد من الاكتشافات بمنطقة أخرى يتم تقييمها.

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وقال دونميز للصحفيين: "مع هذا الاكتشاف، نتوقع انخفاضا كبيرا في الواردات. مهدنا الطريق أمام مواطنينا لاستخدام الغاز الطبيعي بتكاليف اقتصادية أقل كثيرا".

وأضاف: "في اسطنبول أمامنا مساحة جديدة تبلغ 6000 كيلومتر مربع.. تقييم خبرائنا هو أننا قد نجد أيضا وضعا مماثلا هناك".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان يوم الجمعة، عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي يحوي 320 مليار متر مكعب (11.3 تريليون قدم مكعبة) في البحر الأسود، يمكن أن يبدأ العمل فيه بحلول عام 2023.

وسوف يعزز أي تقليص لفاتورة واردات الطاقة التركية‭‭ ‬‬الأوضاع المالية للحكومة وسيساعد في تخفيف العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية والذي ساهم في دفع الليرة إلى مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار.

المصدر: رويترز