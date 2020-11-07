"غولدمان ساكس": تركيا أنفقت 101 مليار دولار لمنع انهيار ليرتها

كشف بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي، أن تركيا أنفقت خلال العام 2020 زهاء 101 مليار دولار لمنع انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية.

وحسب بيان "غولدمان ساكس"، فإن "شهر سبتمبر الماضي، شهد إنفاق 6.4 مليار دولار، وشهر أغسطس 11.8 مليار".

وأوضح، أنه "استمد الرقم من حساب الفرق بين التغييرات الفعلية والمتوقعة في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي التركي، وأن هناك مجموعة كبيرة من عدم اليقين حول هذه الأرقام".

وجاء في مذكرة المعلومات التي أرسلها البنك الأمريكي لعملائه، أنه "بالرغم من انخفاض الإنفاق في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس الماضيين، إلا أنه يمثل نسبة كبيرة مقارنة بمبلغ الاحتياطي المتبقي".

وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى نزيف مليارات الدولارات شهريا من رصيد احتياطي العملة الأجنبية والذهب.

ووفق البنك المركزي التركي "تراجع احتياطي النقد الأجنبي والذهب 3 مليارات و945 مليون دولار خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفض الرصيد خلال أسبوع واحد من 88 مليارا و351 مليونا إلى 84 مليارا و406 ملايين دولار".

وتراجعت الليرة التركية نحو 30% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

المصدر: "الزمان التركية"