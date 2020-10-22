"غولدمان ساكس": مخاطر هبوط حاد في تركيا تزايدت بعد مفاجأة المركزي

أفاد مصرف "غولدمان ساكس" بأن خطر تعرض العملة التركية لتقلبات حادة واضطرار صناع السياسة لرفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر، قد ازداد بعد أن أبقى البنك المركزي سعره القياسي دون تغيير.

وقال مراد أونور المحلل في المصرف الأمريكي: "نعتقد أن مخاطر الهبوط الحاد قد زادت عقب قرار اليوم" مشيرا إلى تصور محتمل يؤخر البنك المركزي فيه تشديد السياسة النقدية، بما يفضي إلى مزيد من التقلبات في العملة ومن ثم أسعار فائدة أعلى وانكماش في الطلب.

وأوضح أن مستويات عجز ميزان التعاملات الجارية وسداد ديون القطاع الخاص تشير إلى استمرار نزوح الأموال عن الاقتصاد، لافتا إلى أن ذلك يضغط على العملة واحتياطات النقد الأجنبي.

وأضاف: "سيتعين على صناع السياسة معالجة تلك المسائل، وما زلنا نرى أن الفائدة سترتفع إلى 17 بالمئة بنهاية السنة، لكن التوقيت سيمليه في النهاية أداء الليرة التركية".

المصدر: "رويترز"