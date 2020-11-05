"الفاتح" تبدأ التنقيب في البحر الأسود

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن سفينة "الفاتح" بدأت أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل "توركالي-1" بالبحر الأسود.

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وأوضح دونماز في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، أن سفينة الفاتح بدأت فعليا أعمال التنقيب عقب الانتهاء من الاستعدادت اللازمة.

وأضاف الوزير التركي أن أعمال التنقيب في الحقل المذكور، ستستمر لمدة 75 يوما.

وكانت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، قد أعلنت الاثنين الماضي وصول سفينة الفاتح إلى منطقة التنقيب "توركالي-1" في البحر الأسود.

وفي يوليو الماضي، بدأت سفينة الفاتح التركية، أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود.

في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكتوبر الماضي، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1" إلى 405 مليارات متر مكعب.

المصدر: "الأناضول"