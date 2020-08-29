تركيا لن تحصل على غاز البحر الأسود قبل 5 سنوات

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" نص لقاء مع خبير الطاقة الأذربيجاني إلهام شعبان، حول انعكاس مكتشفات الغاز التركية على توريد الغاز من روسيا وأذربيجان.

وجاء في اللقاء:

ما مدى جدية احتياطيات الغاز في البحر الأسود التي أعلن عنها أردوغان أمس؟ هل هي كافية فقط لضمان الاستهلاك المحلي أم أنها تكفي للتصدير أيضا؟

الحقل التركي، أصغر بقليل من حقل "أبشيرون" لدينا، هناك 320 مليار متر مكعب من الغاز، ولدينا 350 مليار.

في المرحلة الأولى، سوف تستخرج تركيا حوالي 8 مليارات متر مكعب. في أحسن الأحوال، سوف تحصل على هذا الغاز في غضون 5 سنوات. اليوم، يستهلكون حوالي 45-50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ومن الممكن، أن يستهلكوا غازا أكثر في غضون خمس سنوات، وربما أقل. لذلك، لا معنى للتنبؤ الآن بمدى تأثير ذلك عليهم.

كيف سيؤثر ظهور احتياطيات الغاز الكبيرة لدى تركيا على واردات الغاز من دول أخرى، ولا سيما من أذربيجان وروسيا؟

بالنسبة لتركيا، هذه أخبار إيجابية بالطبع. لكن الأمر ليس مخيفا بالنسبة لروسيا وأذربيجان. فأولاً، أذربيجان وروسيا من الدول التي تزود تركيا بالغاز. وعموما، تشتري تركيا الغاز من 10 دول في العالم. وذلك كله، يأتي في إطار المنافسة الصحية. وقد أعلن وزير المالية التركي في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية أنهم سينتهجون سياسة طاقة أكثر مرونة، وسيسمح لهم هذا الحقل بتوفير المال.

أما بالنسبة لأذربيجان وروسيا اللتين ستفقدان حصة معينة من الغاز في السوق التركية، فلدى كل منهما عملاؤهما في السوق الأوروبية، المستعدون دائما لشراء الغاز. لذلك، فلا مبرر للقلق. وبشكل عام، فإن الأحجام الممكنة من إنتاج الغاز التركي لا تسمح لتركيا بتقليل مشترياتها من الغاز بشكل كبير.

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