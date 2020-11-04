 
مباشر
عاجل
Edison Research: ترامب يتخلف عن بايدن في ويسكونسن بـ48.8% مقابل 49.5% بعد فرز 97% من الأصوات

خبراء يحددون تأثير الانتخابات الأمريكية على أسعار النفط

مال وأعمال

خبراء يحددون تأثير الانتخابات الأمريكية على أسعار النفط
Reuters
خبراء يحددون تأثير الانتخابات الأمريكية على أسعار النفط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2z5

توقع خبراء أن تمر سوق النفط بتقلبات حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي تشهد منافسة قوية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

إقرأ المزيد
مستجدات الانتخابات الأمريكية في يومها الحاسم لحظة بلحظة.. تحديث مستمر
مستجدات الانتخابات الأمريكية في يومها الحاسم لحظة بلحظة.. تحديث مستمر

وأضاف الخبراء أن إجراءات الحجر الصحي التي في ظل أزمة كورونا ومراجعة اتفاق "أوبك+" تلعب دورا أكثر أهمية لأسعار النفط على المدى الطويل.

يجري حاليا تداول سعر برميل "برنت" فوق الحاجز النفسي 40 دولارا للبرميل، لكن أسعار النفط غيرت اتجاهها عدة مرات خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

في بداية التداولات صعدت أسعار الذهب الأسود، لكنها تراجعت عند افتتاح الأسواق في أوروبا، إلا أنها عادت إلى المنطقة الخضراء بعد ذلك، والآن (الساعة 15:00 بتوقيت موسكو) تنمو بنحو 2%.

وعزا خبراء هذا التقلب في أسعار النفط للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتوقعوا استمرار التذبذب حتى صدور النتائج النهائية الرسمية لتلك الانتخابات.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا