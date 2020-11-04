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تقدم ترامب على بايدن في بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وكارولينا وويسكونسن بعد فرز جزئي للأصوات

البورصة الأمريكية تغلق على مكاسب قوية في يوم الانتخابات

مال وأعمال

البورصة الأمريكية تغلق على مكاسب قوية في يوم الانتخابات
Reuters
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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير أمس، ويراهن المستثمرون على أن الانتخابات الرئاسية ستحسم دون الدخول في عملية طويلة، ما سيؤدي إلى صفقة سريعة بشأن المزيد من التحفيز المالي.

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وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.06% إلى 27480.03 نقطة، وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا بنسبة 1.78%، إلى 3369.16 نقطة.

فيما زاد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 1.85% إلى 11160.57 نقطة، وفقا لما أظهرته التداولات.

المصدر: "رويترز"

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