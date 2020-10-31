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مصر تعلن التوصل لتوافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار"

مال وأعمال

مصر تعلن التوصل لتوافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية
facebook/ @EgyptianCabinet
الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في بغداد يوم 31 أكتوبر 2020.
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، التوصل إلى توافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار".

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وأشاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في بغداد، "بما تم التوافق المبدئي حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار".

وأوضح مدبولي، حسب بيان للحكومة المصرية، أن الآلية يجري عملها من خلال "قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق".

وأكد مدبولي أن "إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة".

المصدر: RT

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