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"إيروفلوت" تجمع أكثر من مليار دولار من طرح أسهم

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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جمعت الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" قرابة 80 مليار روبل (نحو 1.038 مليار دولار) في إطار طرح إضافي للأسهم، وفقا لبيان نشرته الشركة الروسية اليوم.

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"إيروفلوت" تطرح مجموعة من الأسهم للتداول

وطرحت "إيروفلوت" في بورصة موسكو في الفترة من 9 وحتى 23 أكتوبر الجاري، أكثر من 1.33 مليار سهم للتداول.

وقامت الحكومة الروسية بشراء أسهم في الناقلة الروسية، وكمحصلة لذلك ارتفعت حصتها في "إيروفلوت" من 51.17% إلى 57.34%.

وتهدف الشركة لاستخدام الأموال التي ستجمعها لدعم الإنفاق، حيث ستستخدم الأموال لسداد نفقات التشغيل وخفض الديون.

وشركة "إيروفلوت" مثل غيرها من شركات الطيران والسياحة في العالم تعاني من تداعيات أزمة كورونا، والتي أثرت على أنشطتها وماليتها.

(الدولار = 77 روبلا)

المصدر: "تاس"

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