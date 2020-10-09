 
مباشر

"إيروفلوت" تطرح مجموعة من الأسهم للتداول

مال وأعمال

Reuters
"إيروفلوت" تطرح مجموعة من الأسهم للتداول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owdx

ستقوم الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الجمعة، بطرح أسهم جديدة للتداول، وسيكون سعر السهم عند الطرح 60 روبلا (0.77 دولار).

إقرأ المزيد
"إيروفلوت" الروسية تعلن موعد استئناف رحلاتها

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الحكومة ستشتري أسهما بقيمة 50 مليار روبل، أما مجموعة من المستثمرين فستقوم بشراء أسهم بقيمة 30 مليار روبل.

وتهدف الشركة لاستخدام الأموال التي ستجمعها لدعم الإنفاق، حيث ستستخدم الأموال لسداد نفقات التشغيل وخفض الديون.

وشركة "إيروفلوت" مثل غيرها من شركات الطيران والسياحة في العالم تعاني من تداعيات أزمة كورونا، والتي أثرت على أنشطتها وماليتها.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا