"إيروفلوت" الروسية تعلن موعد استئناف رحلاتها

ذكرت الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" الاثنين، أنها ستبدأ في يونيو المقبل باستئناف أنشطة النقل الجوي بشكل تدريجي، بعد تعليقها بسبب الإجراءات، التي اتخذت للحد من انتشار كورونا.

وقالت الخدمة الصحفية لـ"إيروفلوت"، في بيان: "بعد انخفاض حجم عمليات النقل الجوي، في أبريل ومايو ويونيو، تبدأ مجموعة (إيروفلوت) باستعادة تدريجية لأنشطة التشغيل مع التركيز في البداية على الاستئناف التدريجي للرحلات إلى وجهات محلية".

ووفقا للشركة الروسية فإن الحديث يجري عن استئناف الرحلات في روسيا من قبل "بوبيدا"، وهي شركة تابعة لـ"إيروفلوت" للطيران منخفض التكلفة.

وفي وقت سابق، قالت "إيروفلوت"، إن نقل الركاب تراجع في أبريل الماضي بنسبة 95.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 229 ألف شخص.

ووفقا لبيانات الشركة فقد انخفض تدفق الركاب في الرحلات الدولية في أبريل الماضي بنسبة 99.5%، أما في الرحلات الداخلية فقد تراجع بنسبة 99.5%.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، نقلت "إيروفلوت" 11.4 مليون مسافر، وهو أقل بنسبة 34.7% عن نفس الفترة في عام 2019.

المصدر: "نوفوستي"