البرازيل والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لتمويل التجارة بقيمة نحو مليار دولار

وقعت البرازيل والولايات‭ ‬المتحدة يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتوثيق روابط التجارة، وهي خطوة قد تتضمن تمويلا يصل إلى مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

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ووفقا لوزارة التجارة البرازيلية، فإن الاتفاق سيؤدي إلى قيام بنك التصدير والاستيراد بتوسيع قروض وضمانات وتأمين لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات الطاقة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية والاتصالات ومجالات أخرى في البرازيل.

وقال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو غويديس، إن الاتفاق يأتي في الوقت المناسب للبرازيل التي تحاول تقليص القواعد التنظيمية وتحرير قطاعات كثيرة في اقتصادها وسيدعم التجارة الثنائية ويساعد في توحيد الأطر التنظيمية.

وأكدت كيمبرلي ريد، الرئيسة التنفيذية لبنك التصدير والاستيراد، أن الاتفاق يعكس العلاقة "المتينة والتعاونية" والتحالف بين البلدين.

ويتزامن توقيع الاتفاق مع زيارة وفد أمريكي يرأسه مستشار الأمن القومي روبرت أوبرين إلى البرازيل، صعدت خلالها واشنطن هجومها لإبعاد شركة هواوي تكنولوجيز الصينية عن سوق اتصالات الجيل الخامس في أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.

المصدر: رويترز