 
مباشر

الممثل التجاري الأمريكي: الولايات المتحدة قلقة إزاء تحرك الصين لتوسيع نفوذها في البرازيل

أخبار العالم

الممثل التجاري الأمريكي: الولايات المتحدة قلقة إزاء تحرك الصين لتوسيع نفوذها في البرازيل
Reuters
الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozdx

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغت البرازيل بمخاوفها بشأن تحركات الصين لتوسيع نفوذها في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

والصين هي بالفعل أكبر شريك تجاري للبرازيل.

وردد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض تعليقات لايتهايزر، التي أدلى بها في منتدى استضافته غرفة التجارة الأمريكية، قائلا "إن واشنطن حثت الحكومة البرازيلية على ضمان "أننا نراقب الصين بعناية" فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس وتكنولوجيات متطورة أخرى".

وأضاف كودلو أن الولايات المتحدة تأمل بأن تبقي البرازيل على "عين حذرة وناقدة بشأن الاستثمار الصيني".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا